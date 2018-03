Ratibořice

19. 4. 2014 |Kristýna Štanderová |Regiony

Lidé, kteří zavítají na zámek v Ratibořicích, mají jedinečnou možnost podívat se do barokního sklepení. To bývá jindy nepřístupné, protože jeho každodenní provoz by vyšel příliš draho. Státní zámek ho zpřístupnil v rámci Mezinárodního dne památek.