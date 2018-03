realitní kancelář

10. 12. 2011 |Lucie Husárová, Petra Benešová, Kristina Winklerová |Regiony

Horní Jiřetín na Mostecku se v posledních měsících dostal do hledáčku realitních kanceláří. Makléři se zajímají hlavně o majitele domů, kteří se dostali do finančních potíží a prodejem nemovitosti se chtějí zbavit dluhů. Ve městě pod Krušnými horami už smlouvu s agenturou podepsalo třicet rodin, to ale zřejmě není konečné číslo.