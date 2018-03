rebelové ODS

23. 10. 2012 |Věra Masopustová, Martina Spěváčková, Marína Dvořáková |Zprávy z domova

ODS by dnes měla koaličním partnerům představit návrh změn ve vládním daňovém balíčku, které požadují její rebelující poslanci. Jim vadí především zvýšení obou sazeb DPH. Vyšší daň by chtěli vyměnit za úspory. Jasněji by mělo být po dopoledním jednání poslaneckého klubu.