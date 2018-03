Recep Tajjip Erdogan

11. 4. 2017 |Dominika Píhová |Zprávy ze světa

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Už v neděli budou Turci v referendu hlasovat o ústavních změnách. Ty by výrazně rozšířily pravomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a mimo jiné mu umožnily zůstat v úřadě až do roku 2029. O čem navrhované ústavní úpravy jsou a jak by mohly změnit budoucnost Turecka? Připravili jsme pro vás přehledný souhrn toho, co plebiscit pro zemi, Turky i Erdogana znamená.