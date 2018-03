12. 4. 2017 |David Šťáhlavský |Komentáře

Poslanec Vitalij Milonov z vládní strany Jednotné Rusko navrhuje, aby ze zákona měli zapovězený vstup do sociálních sítí děti do 14 let a ostatní jen na občanku. V Kremlu připustili, že je to utopie.