1. 10. 2016 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Spuštění nového rejstříku přestupků se neobešlo bez problémů. Systém, díky kterému by měli třeba výtržníci dostávat za opakované přestupky vyšší pokuty, měl celý den technické problémy, zjistil Český rozhlas. Podle pražské městské policie to ale žádné komplikace nezpůsobovalo. Záznamy chce totiž vkládat až od pondělka. Ze zákona na to má pět dní. Nyní již ale systém funguje.