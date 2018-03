5. 1. 2017 |Jaromír Marek |Příroda

Do Afriky nejspíš zamíří další nosorožec ze Dvora Králové. Jak zjistil Český rozhlas, tentokrát poputují zvířata z východočeské zoo do středoafrické Rwandy. Tamní populace nosorožců zmizela během genocidy před 20 lety. Teď by se měli nosorožci černí do Rwandy vrátit a s chovem pomůže i dvorská zoo. Ta už v minulých letech přivezla nosorožce do Tanzanie. Naposledy samici Elišku letos v červnu.