24. 9. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Podle dlouhodobého výhledu počasí, zveřejněném Český hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) by zbytek září měl zůstat teplý, s nadprůměrnými teplotami až do 24 stupňů. V dalších třech týdnech ale do Česka přijde ochlazení. Pršet by mělo spíš méně, než je na konec září a začátek října typické.