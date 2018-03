Rio de Janeiro

1. 3. 2017 |David Koubek |Zprávy ze světa

Součástí karnevalu v Riu de Janeiru jsou i Češi. Nejjednodušší je vzít masku a vyrazit do ulic - to mohou i běžní turisté. Minimálně dva Češi ale tancovali také uprostřed defilé na sambodromu. Jednomu se ovšem povedlo dostat se v soutěžním vystoupení školy samby do takové role, kam se cizinec zřídkakdy dostane, a kam by naopak chtěla spousta Brazilců.