29. 7. 2016 | ČRo, Markéta Chaloupská, Mikuláš Klang |Zprávy z domova

Informace o vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek prý někdo vynášel z telefonu, který v minulosti používali blízcí policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta to řekl včera během více než pětihodinového výslechu před sněmovní vyšetřovací komisí. Radiožurnálu to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. V kauze figuruje i firma Tesco SW a několik dalších společností.