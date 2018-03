Roberta Vinciová

1. 11. 2016 |Vojtěch Man |Tenis

V čínské Ču-Chaji vstoupila česká tenistka Barbora Strýcová vítězně do turnaje Elite Trophy, který je určený pro nejlepší hráčky, které se nedostaly na Turnaj mistryň. Italku Robertu Vinciovou porazila 6:4 a 6:3. Ve skupině C se o postup do semifinále utká ještě s Petrou Kvitovou.