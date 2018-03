rock'n'roll

19. 3. 2017 | ČTK, Viktor Daněk |Hudba

Zemřel americký zpěvák a kytarista Chuck Berry, bylo mu 90 let. Průkopníka rokenrolu proslavily hity jako Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven a Sweet Little Sixteen. Zpráva o smrti rokenrolové legendy vyvolala záplavu reakcí a vzpomínek na sociálních sítích. Smutek neskrývá ani řada hudebních hvězd a dalších osobností. Pro Bruce Springsteena byl prý Berry největší autor rokenrolu všech dob.