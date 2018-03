17. 5. 2013 |Věra Masopustová, krw |Zprávy z domova

Poslanci ve vězení nebo v ochranné léčbě by už neměli mít nárok na plat. Postarat se o to má návrh zákona, o kterém dnes rozhodne sněmovna. Předlohu připravila ODS poté, co se její tehdejší poslanec Roman Pekárek odmítl vzdát poslaneckého mandátu, přestože byl odsouzen za korupci.