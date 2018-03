Roman Polák

15. 9. 2016 |František Kuna, Radek Šamša |Hokej

Stále je to ještě příprava na Světový pohár v hokeji, ale i tak může výhra znamenat hodně. Třeba ta česká nad výběrem severoamerických mladíků do 23 let. Přestože tým kapitána Tomáše Plekance nebyl favoritem, zvítězil. I tak ale zněla z šatny velká pokora.