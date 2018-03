25. 9. 2014 |Anna Königsmarková |Regiony

Lidé dojíždějící do Prahy ze středních Čech by v budoucnosti mohli kromě auta, vlaku a autobusu využívat takzvané vlakotramvaje. Ve městě by zastavovaly na každé zastávce, na kraji Prahy by se pak proměnily na rychlý vlak. Moderní dopravní prostředek by se na tratích mohl objevit kolem roku 2024.