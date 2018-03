30. 8. 2010 |Kateřina Procházková, Jan Piroch |Ekonomika

Rusko dnes otevřelo nový ropovod do Číny. Ročně by se jím až k největšímu odběrateli ropy na světě mělo dostat třicet milionů tun ropy. Ropovod ‚Východní Sibiř - Tichý oceán‘ ale v Číně neskončí, jeho potrubí by mělo dál vést až do Jižní Koreje, Japonska nebo dokonce Spojených států. Podle odborníků by nový ropovod měl kapacitou a délkou předčít i ropovod Družbu, který vede z Ruska do Evropy.