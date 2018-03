22. 8. 2012 |Jaroslav Plašil, Jakub Kanta |Fotbal

Rozdíl zhruba šedesáti decibelů teď na vlastním sluchu poznají fotbalisté Sparty. Zatímco minulé ligové utkání odehráli kvůli disciplinárnímu trestu před prázdnými tribunami, na hřišti Feyenoordu si mohou co do prostředí připadat jako na rockovém koncertu. První utkání play-off Evropské ligy, ke kterému Pražané odletěli do nizozemského Rotterdamu, ale pro Letenské nebude jen zatěžkávací smyslovou zkouškou. Pro mladé sparťanské záložníky to může být i velký test psychické odolnosti.