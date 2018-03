20. 5. 2015 |Zuzana Petráňová |Zprávy z domova

Český rozhlas chystá do dvou let digitální vysílání pro polovinu Česka. Postupně ho posluchači naladí hlavně v Praze, Plzni, Brně a okolí těchto měst. Na konferenci Digimedia 2015, kterou pořádá Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, to řekl šéf odboru techniky Karel Zýka.