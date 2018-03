rozhlasová hra

30. 10. 2013 |Ondřej Bouda, Simona Bartošová |Historie

Dnes je to přesně 75 let, co americké rozhlasové posluchače vyděsila adaptace románu Válka světů od H. G. Wellse. Je to vědecko-fantastický příběh o tom, jak na planetu Zemi zaútočí Marťané. Řada posluchačů se ale domnívala, že skutečně čelí hrozbě z vesmíru.