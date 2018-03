4. 2. 2017 |Mirko Vasić |Fotbal

Zimní příprava není u fotbalových hráčů moc oblíbená. I když se v posledních letech trendy mění a nabírání kondice se hodně dělá i na hřišti s míčem. Prvoligové týmy pak často vyrážejí na soustředění do zahraničí. Tam se do zítra připravují i rozhodčí z profesionálních soutěží, a to konkrétně v Portugalsku.