rozlosování

Už zítra začne druhá fáze prodeje vstupenek na světový šampionát do Brazílie, narozdíl od té první už ale mají fanoušci konkrétní nabídku jednotlivých zápasů. Pořadatelé totiž rozlosovali týmy do jednotlivých skupin, a tak už mohou zájemci o fotbalové mistrovství mnohem lépe plánovat svou případnou cestu do Brazílie.