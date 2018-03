1. 11. 2016 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Britský soud poslal do vězení skupinu Čechů za obchodování s lidmi a organizaci otrocké práce. Pětice odsouzených, která se svými oběťmi zacházela zvlášť ponižujícím způsobem, stráví za mřížemi od dvou do 6,5 let. Po odpykání trestu čeká Čechy s největší pravděpodobností deportace.