Rusnokova vláda

21. 8. 2013 |Petr Medek, mka |Zprávy z domova

Ministři vlády Jiřího Rusnoka chtějí prosazovat zákony i přesto, že se rozpustila Poslanecká sněmovna. Normy by poslali rovnou do Senátu jako zákonná opatření a tím by se vyhnuli schvalování v dolní komoře parlamentu. Návrhů už se sešlo několik. Premiér v demisi Jiří Rusnok ale odmítá, že by chtěl jeho kabinet tímhle způsobem prosadit víc než jeden nebo dva zákony.