7. 1. 2016 | Stanislav Zbyněk, František Kuna |Hokej

O trochu později, než bývá zvykem, ale přece jen dorazila do Česka zima, začínají zamrzat rybníky. Hadice, hrablo a rum. Tyto tři věci spolu na první pohled nijak nesouvisí, ale říkejte to hokejovým pamětníkům z minulého století. Bez těchto tří věcí by se totiž hokej nemohl hrát. Zapomeňte na umělý led na zimních stadionech.