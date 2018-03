2. 9. 2016 |Jitka Cibulová Vokatá |Příroda

V Lipenské přehradě je více ryb. Ukázal to týdenní průzkum jihočeských hydrobiologů. Největší nárůst zaznamenali u cejnů, cejnků a candátů. Obnova jejich populace souvisí zřejmě s ochrannými opatřeními posledních let. Výzkum by měl zároveň přispět ke zkoumání vlivů globálního oteplování na vodní ekosystém.