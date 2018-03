Rychnovsko

14. 2. 2014 |Kristýna Štanderová |Regiony

Dvě oddělení na Rychnovsku mají méně policistů, než by bylo potřeba – Týniště nad Orlicí a Rokytnice v Orlických horách. V Rokytnici také objasnili nejméně trestných činů v regionu. V obou městech by proto ještě letos měli do služby nastoupit noví policisté.