17. 2. 2011 |Vojtěch Berger, Eva Presová |Zprávy ze světa

Bude to takový rodinný šampionát, malý, ale hezký. To je neoficiální pozvánka organizátorů hokejového mistrovství světa do Bratislavy a do Košic. Všechno vypukne 29. dubna. Zatímco hala v Košicích je hotová už dlouho, a mezinárodní hokejová federace ji prezentuje dokonce jako jednu z nejmodernějších na světě, úroveň hlavního stadionu v Bratislavě byla dlouho velkou neznámou. Bratislavská hala totiž kvůli šampionátu prochází velkou rekonstrukcí.