san Antonio Spurs

31. 3. 2017 |Vojtěch Man |Ostatní sporty

Každý si čas od času rád odpočine. Ale pokud za to bere tisíce dolarů, začíná to být problém. Právě tohle téma se teď hodně řeší v zákulisí nejlepší basketbalové ligy světa - NBA. Hvězdným hráčům totiž v poslední době víc než kdy jindy dopřávají trenéři oddech a šetří je. A to se nelíbí nejen fanouškům.