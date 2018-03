San Francisco

18. 6. 2012 |Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Golfové US Open vyhrál na náročném hřišti v San Francisku Američan Webb Simpson, pro kterého to byl první titul v kategorii major- Na děleném druhém místě skončili další Američan Michael Thompson a Graeme McDowell ze Severního Irska. Trojnásobný vítěz US Open Tiger Woods byl až jednadvacátý.