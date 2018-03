10. 11. 2012 |Milan Kopp, Pavel Polák |Zprávy ze světa

Obyvatelé New Yorku musejí mít pocit, že si s nimi příroda ošklivě a možná i škodolibě zahrává. Nejdřív se přihnala bouře Sandy a s ní záplavová vlna, potom se do New Yorku pustila sněhová bouře a město zakryla závějemi. A teď se do něj opírá slunce, teploty opět stoupají a sníh rychle mizí.