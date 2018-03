24. 10. 2014 |David Koubek |Zprávy ze světa

Málokterému politikovi se může před volbami hodit něco takového, co prožívají v brazilském Sao Paulu. Soustava přehradních nádrží Cantareira, která zásobuje dohromady devět milionů obyvatel, je téměř vyschlá. Pokud nezačne pršet, do několika týdnů by prý v části obří aglomerace mohla voda dojít úplně. Nedostatek vody už sužuje i další brazilské státy. Přesto se téma téměř nedostalo do předvolební kampaně.