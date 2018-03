22. 8. 2012 |Tomáš Voženílek, Eva Presová, Lucie Chvojková |Člověk

Italský ostrov Sardinie je pověstný tím, že se tam lidé dožívají požehnaného věku. Překročení magické hranice sta let není ničím neobvyklým. Dnes slaví své 105. narozeniny Sardka Consolata Melis. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů navíc před několika málo dny oficiálně potvrdil, že její rodina je nejstarší žijící rodinou na světě. Mezi devíti sourozenci si rozdělují celkem 818 let a 205 dnů, což je v průměru téměř 91 let.