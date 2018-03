16. 2. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl dnes obviněn z nelegálního financování své kampaně před prezidentskými volbami v roce 2012. Oznámila to pařížská prokuratura. Exprezidenta nyní čeká vyšetřování, které by mohlo vyústit v soudní proces. Kauza by mohla podle mnohých pozorovatelů zhatit šance předsedy pravicové strany Republikáni (LR) dosáhnout v roce 2017 opět na prezidentské křeslo.