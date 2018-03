20. 1. 2014 |Jan Beneš, Simona Bartošová |Historie

Krušnohoří by mohlo být dalším místem na seznamu světového dědictví UNESCO. O zařazení hornické oblasti usilují společně zástupci české strany i Saska. Nominační dokumenty podepíšou dnes ministr kultury v demisi Jiří Balvín a německý ministr vnitra Markus Ulbig v Drážďanech. UNESCO by mělo rozhodnout v létě 2015. Už více než 10 let funguje na obou stranách hranice projekt Montanregion, který má zvyšovat zájem o hornické památky kraje.