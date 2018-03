26. 10. 2016 |Martin Dorazín, dab |Zprávy ze světa

Do ruské metropole z Kyjeva nečekaně přiletěla Naděžda Savčenková, kterou v Rusku letos v březnu odsoudili za to, že údajně navedla palbu na ruské novináře v Donbasu. Savčenkovou omilostnil ruský prezident Vladimír Putin. Ukrajinská důstojnice a poslankyně parlamentu přijela do Moskvy podpořit dva Ukrajince odsouzené za účast v čečenské válce.