14. 4. 2015 |Hana Mikulincová |Ekonomika

Po ústupu mrazů do polí vyjely první traktory a sázečky. Osevní plochy konzumních brambor na Vysočině přitom letos podle odborníků klesnou o pět až deset procent, pěstitele totiž odrazuje jejich nízká farmářská cena. Změnit by to mohla nová podpora ministerstva zemědělství.