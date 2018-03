sběratelství

2. 6. 2015 |Tea Parkanová, kov |Technologie

Zaměstnanci recyklačního centra v americkém San Francisku se snaží vypátrat ženu, která jim přinesla starý počítač. Ukázalo se, že zmíněný stroj rozhodně nepatří do šrotu, ale spíš do výstavní vitríny. Je to totiž jeden z prvních applů, sestavený spoluzakladatelem společnosti Stevem Wozniakem.