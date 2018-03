25. 3. 2015 |Lenka Jansová, Denisa Šindlerová |Zprávy z domova

O pět let dříve do penze půjde víc horníků než doposud. Návrh ministerstva práce, který to umožní, schválila vláda. Dřívější odchod do důchodu se nově bude týkat všech havířů, kteří začali fárat před rokem 1993 a odpracovali stanovený počet směn.