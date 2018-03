Schwarzenberský kanál

11. 8. 2013 |Kristýna Barchini |Regiony

Schwarzenberský plavební kanál propojil v 18. století povodí Vltavy s povodím Dunaje. A to hlavně proto, aby bylo možné dopravovat dříví z hlubokých lesů Šumavy do míst s hustým osídlením. Od poražení stromu až na sklad dřeva do Vídně trvala dřevu cesta pouhých 8 dnů, což byl na tu dobu nepředstavitelný výkon. Dnes bude možné na Jeleních Vrších na Šumavě vidět, jak takové plavení dřeva vypadá.