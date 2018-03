sebevražedné útoky

23. 7. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Nejméně 61 mrtvých a 207 zraněných si vyžádal sobotní sebevražedný atentát v Kábulu. Oznámilo to afghánské ministerstvo zdravotnictví. K odpovědnosti za útok na demonstraci menšinových Hazárů se přihlásila radikální organizace Islámský stát (IS). "Dva bojovníci IS odpálili výbušné opasky na shromáždění šíitů," uvedl IS prostřednictvím své tiskové agentury.