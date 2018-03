4. 2. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Asociace provozovatelů dvoukolek segway podala žalobu kvůli zákazu vjezdu vozítek do centra Prahy. ČTK to řekla Zuzana Eliášová, mluvčí Asociace Segway ČR, která sdružuje 25 firem provozujících segwaye. Pokud by lidé s dvoukolkou zákaz porušili, hrozí jim za to sankce.