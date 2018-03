21. 12. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Vánoce Šárky Záhrobské budou letos veselé, to je zřejmé už delší dobu. V létě totiž překonala vážnou nemoc. Ale nálada české lyžařky bude o svátcích ještě lepší díky tomu, že se jí podařil nejenom návrat do běžného života, ale i k závodnímu lyžování. Její poslední závod Světového poháru před Štědrým dnem to potvrdil.