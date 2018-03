14. 1. 2013 |Igor Maňour, Vlasta Gajdošíková, Věra Masopustová, krw |Zprávy z domova

K Ústavnímu soudu by dnes měla odejít stížnost, ve které skupina senátorů požaduje zrušení druhého článku prezidentské amnestie. Tím Václav Klaus nařídil zastavit trestní stíhání trvající déle než osm let se sazbou do deseti let. Soud ale bude muset napřed rozhodnout, jestli se senátorským podáním na tento krok hlavy státu vůbec může zabývat.