11. 6. 2012 |Alena Benešová |Fotbal

Fotbalista Erich Brabec je novou posilou Senice. Pětatřicetiletý obránce zamířil do slovenského týmu poté, co s ním pražská Sparta neprodloužila smlouvu. Senica navíc kromě Brabce získala ze Sparty na hostování mladého univerzála Martina Frýdka, do stejného klubu míří i sparťanský brankář Milan Švenger.