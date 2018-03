Lipník nad Bečvou| 9. 11. 2017 |Jana Opočenská |Společnost |Ježíškova vnoučata

Některé zážitky zůstávají živé i po pětašedesáti letech. Jaroslav Nádvorník viděl před lety na obloze nezvyklý světelný jev. Nikdy ale nezjistil, co to bylo. Možná se to ale nyní změní.