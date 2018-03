Serena Williams

8. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Na grandslamových turnajích dlouho narážela, ale teď se na US Open raduje ze životního úspěchu. Tenistka Karolína Plíšková porazila v New Yorku už pět soupeřek a v noci si se světovou jedničkou Serenou Williamsovou ze Spojených států zahraje o postup do finále ženské dvouhry. Pomoci by jí podle trenéra Jiřího Vaňka měla i lepší psychická koncentrace a fyzická připravenost.