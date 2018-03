13. 2. 2013 |Tomáš Kohout, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Než se sami vydáte na běžky, s největší pravděpodobností dumáte, co si na lyže namažete. Jestli vezmete modrý, zelený, nebo fialový vosk. Nebo snad klistr? A to máte ještě jenom malé dilema. Mnohem složitější je to u servisního týmu českých biatlonistů.