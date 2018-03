26. 11. 2015 |Jan Šmíd |Zprávy ze světa

Islámský stát nelze podle německé kancléřky porazit slovy. Angela Merkelová to řekla po jednání s prezidentem Françoisem Hollandem v Paříži. Šéf Elysejského paláce oznámil, že očekává větší zapojení Německa do boje proti Islámskému státu. Jednou z možností je, že by vyslalo do Sýrie průzkumné letouny Tornado.