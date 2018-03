20. 4. 2007 |Tomáš Šácha |Ekonomika

Odboráři z Mostecké uhelné jednají s městy a obcemi, kterých by se dotkla pokračující těžba hnědého uhlí. Odbory prosazují variantu, která by umožnila v těžbě pokračovat ještě dalších čtyřicet let. Většina samospráv v dotčených obcích ale prolomení ekologických limitů odmítá.