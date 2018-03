severská kombinace

13. 11. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Zimní sporty

Na českých horách už je sice solidní vrstva sněhu, na běžky to ale zatím není. Profesionálové proto v listopadu každoročně vyrážejí na sever. Do finského Rovaniemi v pondělí odletí čeští reprezentanti v severské kombinaci. Už v neděli v areálu liberecké Dukly naložili skokanské i běžecké lyže do aut, kterými se do Finska vydávají s jednodenním předstihem trenéři a servismani.